又是黃岩島！菲律賓巡邏機遭中國軍艦無線電挑戰 9船艦「布陣」

[Newtalk新聞] 菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今（20）日表示，PCG巡邏機日前在南海斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱「黃岩島」）附近進行例行海上領域認知（MDA）飛行期間，偵測到多艘中國海上力量非法存在，包括中國海警船、解放軍海軍艦艇及疑似海上民兵船隻。期間，一艘舷號553（054A型護衛艦「大理號」）的中國海軍艦艇向菲方飛機發出多次無線電挑戰，菲方機組人員專業回應，強調此飛行完全符合《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）、2016年南海仲裁裁決及菲律賓《海洋區域法》，菲律賓擁有在專屬經濟區內行使主權權利與管轄權的合法權利，中國作為UNCLOS締約國，無權干涉菲方合法活動。





根據塔瑞耶拉在社群媒體發布的資訊，菲律賓巡邏機發現兩艘中國海警船（船首號碼不明，位於卡波內斯島（Capones）西方約84.6海里；另一艘位於斯卡伯勒淺灘東南方約7.8海里）、兩艘解放軍海軍艦艇（舷號553及909（904B型綜合補給艦「瀘沽湖號」），位於斯卡伯勒淺灘東南方附近），以及五艘疑似中國海上民兵船隻（距離斯卡伯勒淺灘約6.16至11.82海里）。





菲國主張，斯卡伯勒淺灘位於菲律賓專屬經濟區內，菲國擁有主權、漁業權及海洋資源管轄權，獲2016年南海仲裁支持。中國則持續主張對該區域擁有主權，並頻繁派遣船艦巡邏，導致雙方海上摩擦不斷。PCG強調，此次空中巡邏彰顯菲國堅定維護主權與主權權利的決心，透過透明、和平方式保護菲律賓漁民、維護海洋資源，並揭露中國海上力量的非法存在，以防止其常態化。此行動完全符合總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）「不讓出一寸領土」的承諾。

