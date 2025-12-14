又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在改登記不久就搶標下國防部高達2億520萬元的子彈底火採購案，再掀起軍火弊案質疑。桃園市議員凌濤今（14）日質疑，怎麼又是台南中小企業新增軍火項目又一例，還有哪些「台南軍火幫」廠商參與其中，未來還有1.25兆特別條例待審，國防部長顧立雄難道發發聲明就要蒙混過關？

凌濤批評，福麥、大石負責人事件至今神隱、意圖三言兩語帶過，只有國防部急急忙忙聲明稱該底火標案，只要有「廠商登記」、「國際貿易業項目」及「納稅證明」等即可，等於是詔告天下，有門路的各種五花八門小店通通可以來參與軍火買賣；並稱大石國際提早交貨，洋洋得意出來為廠商說明，淪為軍火商發言人，隻字不敢提及從福麥到大石，超出國人三觀的軍火交易，疑點重重。

凌濤指出，大石2024/6/6經濟部登記新增軍火槍砲品項，2024/7/17就得標2億底火標案，「僅僅花了41天」，有如「台南的軍火商業奇蹟」，到底是中間有沒有軍火牽勾仔穿梭，還是更深層的與高層有任何關係？怎麼又是台南中小企業新增軍火項目又一例，還有哪些「台南軍火幫」廠商參與其中，要來分食國防大餅？未來的1.25兆特別條例還待審，顧立雄難道發發聲明就要蒙混過關？

凌濤說，媒體傳出友人爆料大石負責人與新加坡軍火商關係，並提及該軍火商有貨源，「由蘇男出面參與國防部的軍火採購案」；什麼時候全球軍火商貨源被匡訂，有印度、有美國貨源，鎖定台灣馬桶廠商、皮鞋大廠變更商業登記，而且順利搶標，哪幾個綠營系統介入其中，已經呼之欲出。

他質疑國防部長顧立雄，應該清楚知道，軍火商標案表面按照程序，但其中的水深比一般政府採購更深許多，如果用有資格就帶過，太低估台灣人民的智慧。蔡英文時代綠能是一門好生意，賴清德時代「更敢」，關乎台灣安全的國防軍火竟突然成為一門大生意，國人看這些人鯨吞蠶食，怵目驚心。

