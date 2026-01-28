又是「台灣市議員」 徐巧芯火大嗆她：年底別選台北市

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功登頂台北101，震撼全球，行政院長卓榮泰在社群平台發祝賀文，卻稱「台灣101」，引發批評。綠營台北市議員許淑華說，「這麼怕『台灣』兩字？」國民黨立委徐巧芯反酸，許淑華年底要參選「台灣市議員」。國民黨前發言人楊智伃轟，許淑華寧願犧牲台北市，也要政治鬥爭。

徐巧芯27日在臉書發文表示，台北101就是台北101，有什麼好為了意識形態故意給人家改名字的？到底是誰在噴政治口水？難道東京鐵塔的稱呼沒有格局嗎？巴黎鐵塔的稱呼沒有格局嗎？按照建築物的名稱如實稱呼，這跟「怕台灣」到底有什麼毛關係？

徐巧芯說，大家記得監督一下，今年年底選舉的時候許淑華要參加「台灣市議員」選舉，不要不小心選到「台北市議員」了喔。

楊智伃也在臉書指出，許淑華不用再邏輯滑坡，為了護航民進黨，連台北的驕傲都可以拋棄、連信義區選民都可以背棄。請問許淑華，為了黨意，為了賴清德卓榮泰，否定台北101的國際曝光，這就是身為台北市議員該有的角色嗎？

楊智伃表示，如果照許淑華的邏輯，是不是只要不是民進黨定義的說法，台北就不值得被世界看到？反觀過去，許淑華曾說「要拉高台北國際視野」、「讓台北年輕人走上國際舞台」，無非都是想增加台北的國際能見度，如今為了護航荒謬的卓榮泰，竟然不惜自打臉。

楊智伃說，台北101就在松山信義區，正是許淑華的選區。難道連自己選區的地標、讓世界看見台北的機會，都要親手否定？為了政治立場，否認城市光榮；為了政黨操作，犧牲市民驕傲這樣的格局，不只配不上台北，連「松山信義區市議員」這個位置都不配。

