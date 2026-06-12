又是「喪屍煙彈」！北市毒蟲騎車神情恍惚遭逮 北檢祭「預防性羈押」鐵腕對付

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示意圖。圖片與本案無關。取自pexels圖庫



台北檢警緝毒再傳捷報！一名蔡姓男子於昨日（6/11日）凌晨騎車行經大安區時，因神情恍惚、形跡可疑遭警方攔查。警員當場在其身上搜出大量安非他命與近期肆虐的「喪屍煙彈」（依托咪酯）。由於蔡男毒駕行為嚴重危害公共安全，且有高度再犯可能，台北地檢署祭出鐵腕，向法院聲請「預防性羈押」獲准，直接將他送進看守所反省。

這起事件發生在6月11日凌晨0時25分許，蔡姓男子當時正騎乘普通重型機車，行經台北市大安區臥龍街188巷口，巡邏警員發現他神色慌張、形跡極為可疑，隨即上前盤查。沒想到這一攔，當場戳破蔡男的毒品行徑，在蔡男身上搜出第二級毒品甲基安非他命共5包，以及沾有「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈成分）的電子菸主機。

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警方隨即對蔡男進行毒品唾液快篩，結果不出所料，立刻呈現安非他命陽性反應，當場將他上銬逮捕移送北檢法辦，經內勤檢察官陳伯青訊問後，認為蔡男施用毒品後竟還騎車上路，已涉犯《刑法》第185條之3第1項第3款的「危險駕駛罪」，罪嫌重大，且有反覆實施毒駕同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

台北地檢署強調，未來將持續結合警察機關強力查緝毒駕，對於這類漠視公共安全、挑戰法律底線的毒駕行為，檢警必依法「從嚴、從重」追訴，絕不寬貸，誓言要徹底杜絕毒駕風氣蔓延，全力守護國人的生命與財產安全。

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