又是「萊爾」？盧秀燕轟：選前說孩子國家養 選後變地方養

表態跟進免費營養午餐政策的台中市長盧秀燕，談到行政院長卓榮泰喊窮，沒辦法幫地方負擔時，不禁想起賴清德總統常說孩子國家養，但現在從十幾個縣市宣布營養午餐免費來看，卻變成地方政府在養，呼籲中央提撥補助預算，一方面達成孩子國家養的政見，也能以齊一標準照顧全國孩子。

盧秀燕批賴政府「孩子國家養」，變成了地方政府在養（資料照片）

目前全國22個縣市中已有超過一半推出免費營養午餐，不過也有部分縣市呼籲中央補助。卓榮泰院長日前明確回應，因財劃法影響，無餘裕協助地方。盧秀燕指出，地方政府財政困難是眾所周知的，大家願意去籌錢、想辦法給孩子免費營養午餐，這是非常勇敢且進步的教育觀念。

盧秀燕說明，台中市雖然財政辛苦，也會努力籌錢，提供公立國中小孩子115學年免費營養午餐，並將預算送進議會，相信議員都會大力支持。她強調，過去對於營養午餐的觀念僅止於補助弱勢學生，但現在觀念不同，免費營養午餐就像給孩子課桌椅、好的校舍或電腦設備等，這是政府的責任，因此好的政策就應該要做。

卓榮泰表示因財劃法影響，無餘裕協助地方（資料照片）

針對還有將近一半的縣市尚未宣布實施，盧秀燕直言要同情他們，也許他們連錢都無法籌到、無法舉債。她表示，中央既然一年有將近高達3兆元預算，希望能夠提撥一些公平照顧每一個縣市，讓全國孩子都有免費營養午餐，落實孩子國家養的政見。

盧秀燕進一步指出，每個縣市財力不同，有的富裕，但絕大多數是財政艱辛，每個地方政府編定預算不同，孩子吃的好壞就會不一樣。她強調不是不願讓孩子吃好的，有的縣市財政比台中辛苦，認為給孩子的標準要一樣，建議還是應該要國家統一編列預算，以一致的標準照顧全國孩子。

