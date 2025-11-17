又是 EXCEL檔抓貪官！前調查官收「500萬水果盒」 吃案 確定入獄12年

郭詩晃（中）涉貪遭判12年定讞。鏡週刊

潤寅集團多年前爆發天價詐貸案，負責人楊文虎、王音之分別遭判25年與27年定讞，檢調偵辦時，意外發現前調查官郭詩晃收賄500萬後放水「吃案」，台北地檢署依貪污罪起訴，郭一審被判12年徒刑，褫奪公權6年，二審維持原判，上訴三審遭駁回，全案定讞。

檢調發現，王音之2017年試圖掩蓋潤寅集團涉犯《商業會計法》，曾透過潤寅集團金主洪村騫交付含有500萬元的水果箱給時任台北市調處調查官郭詩晃，郭收受賄款後，開始放水詐貸案，並未積極追查，2019年將案件列為參考資料，形同放水，讓楊氏夫妻得以潛逃美國。

廣告 廣告

同年，檢調搜索潤寅公司時，在一隨身碟裡發現EXCEL檔有兩筆「調查局郭」的支付紀錄，進而扒出郭詩晃的涉貪情節。

台北地檢署偵結，依貪汙治罪條例起訴郭，案經司法審理階段，一二審郭皆維持12年刑度、褫奪公權6年，案件上訴到三審，最高法院認二審判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。



回到原文

更多鏡報報導

SBL世紀假球案宣判！前ＭVP柯旻豪遭重判7年、吳季穎「全認了」獲緩刑

SBL世紀假球案宣判！前ＭVP柯旻豪遭重判7年、吳季穎「全認了」獲緩刑

仙塔律師慘了！涉洩密被移送懲戒 律師執照恐不保