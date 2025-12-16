又是AI惹的禍？「知名顧問巨頭」再傳大裁員，預期瘦身10%人力、上千後勤員工面臨失業

剛剛在10月份歡慶公司成立100週年的全球管理顧問巨頭麥肯錫（McKinsey & Co.），似乎又一次傳出大規模瘦身訊號，繼不久前才剛剛大砍數千名員工，此次裁員面對的目標，則是該集團的內勤部門，預期削減約10%人力，至少有上千人面臨失業危機。

​彭博引述知情人士透露，麥肯錫高層已與非面向客戶（non-client-facing）的部門主管進行討論，計畫削減約10%後勤人力。這項裁員計畫預計影響數千個職位，並將在未來18至24個月內分批進行。過往這家顧問巨頭，經常開出「裁員與重組」處方，給予其客戶參考執行，如今自己也必須吞下這副並不陌生的苦藥。

此波裁員預期受影響對象，主要針對人力資源、法律、IT 等後勤支援部門，至於第一線面對客戶的顧問職位，暫時不受影響，甚至其官網上仍保留招聘計畫。 這也是繼2023年代號為「木蘭計畫」（Project Magnolia），大幅裁減約1400人之後，又一次大規模的人力調整縮編。

麥肯錫發言人回應表示，「隨著公司邁入第100年，我們正處於人工智慧（AI）快速發展，並改變商業規則與社會的時刻。正如我們協助客戶強化組織一樣，我們也在致力於提升自身後勤職能的效率與效能。」

這家顧問龍頭總員工人數，在2012至2022年間經歷爆炸性增長，從1.7萬人激增至最高峰4.5萬人，尤其在疫情三年時間最為明顯。然而，隨後的市場需求降溫，迫使公司進行調整，目前員工數已回降至4萬人。

過去五年間，麥肯錫的全球營收一直徘徊在150至160億美元（約新台幣4719億至5033億元）之間，成長陷入停滯。雖然高層向合夥人保證，相關業務成長動能正逐步恢復，但從實際動作來看，公司顯然希望透過削減成本，來提升獲利能力。

內憂外患

除了內部的營收壓力，麥肯錫也面臨外部環境的嚴峻挑戰。其中原本是該機構最重要的兩大收入來源，中國官方愈發傾向支持本土顧問公司，導致國際顧問業者在華業務受到不小阻力。至於產油國沙烏地阿拉伯，曾是麥肯錫最大金主之一、每年貢獻約5億美元（約新台幣157.3億元）營收，王國政府近期也開始削減對顧問公司的支出。

此外，麥肯錫還捲入美國鴉片類藥物濫用（Opioid epidemic）醜聞，被指控協助藥廠、向民眾推銷「易成癮止痛藥」，最終支付數億美元的民事罰款與和解金才讓官司落幕，不只嚴重損害其品牌聲譽，也波及年度營收數字。

顧問業寒冬？

麥肯錫並非唯一面臨多重挑戰的顧問業者，隨著客戶變得更加精打細算，加上AI系統橫空出世，讓整個管理顧問產業都面臨修正調正的陣痛期。舉例來說，同屬四大之一的安永（EY）和普華永道（PwC），也同樣在過去幾年內，啟動內部裁員以應對需求下滑。

管理諮詢機構埃森哲（Accenture）則警告，美國總統川普（Donald Trump）很可能進一步削減政府部門的顧問支出，一旦確定實施，勢必將阻礙整個產業成長。更別提隨著AI系統愈發進步，許多企業開始大量導入機器人進行自動化，取代過往需要大量人工的初階或繁瑣文書任務，這也成為削減人力的推力之一。

