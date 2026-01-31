又是AI！旅行社推薦溫泉秘境 旅客飛澳洲才知攏是假

一家旅行社透過AI生成文章，推薦澳洲一處不存在的溫泉，許多旅客到現場才知被騙。目前文章和這張AI生成的照片都已經下架。翻攝網路



澳洲一家旅行社日前在網站刊登文章，推薦塔斯馬尼亞北部一處寧靜小鎮的溫泉秘境，許多遊客前往朝聖，到了當地才知道網站上如同世外桃源一般的美景根本不存在，原來又是一篇AI的「傑作」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「塔斯馬尼亞旅遊」（Tasmania Tours）在網站文章中介紹一處無人知曉的「韋爾德伯勒溫泉」（Weldborough Hot Springs），聲稱地點是在塔斯馬尼亞東北部森林當中，還說溫泉水質富含有益健康的礦物質，是健行者的最愛。

廣告 廣告

在韋爾德伯勒經營旅館的老闆普羅伯特表示，去年9月開始就陸續接到旅客詢問溫泉相關資訊的電話，一開始只有幾通，之後逐漸增加，甚至每天都會有5通電話，還有人直接開車前來探詢。她對著這些茫然的旅客們說「如果你真的找到溫泉，我就請你喝啤酒。」她強調，當地有一條河流，但沒有溫泉，而且河水凍徹心扉。

事件引發關注後，經營「塔斯馬尼亞旅遊」的旅行社負責人史考特亨尼西（Scott Hennessey）坦承文章是AI生成，公司將旅遊宣傳外包給第三方，他過去都會審核文章，但這篇文章因為在他出國期間上架，因此疏忽了，強調「我們不是騙子」。文章目前已經下架。

澳洲南十字星大學觀光系學者哈迪（Anne Hardy）指出，旅遊產業的AI應用無所不在，約有37％旅客會透過AI參考規劃行程，但必須留意AI出包產生「幻覺」。一項研究指出，高達90％由AI產生的行程都有錯誤，若是出現在偏遠荒涼之地，甚至有可能造成危險。建議除了使用AI，也不要忘了做功課，例如透過旅遊書籍、詢問旅行社，或看看網路評論。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

更多太報報導

台日友好！虎航大砍航班 作家曝日網友「對台灣人溫柔的歧視」

陽明海運貨輪驚傳走私數億元海洛因 船長羈押禁見

金價創40年來最大單日跌幅 外媒指原因