又是AI！HP擬全球大裁員6000人 電腦要漲價了

AI（人工智慧）影響無遠弗屆，更衝擊就業市場，美國電腦大廠惠普（HP）周二（11/25）宣布人力重組計畫，預計在全球裁員約10％員工，人數估計達6000人，原因就是要導入AI以提升效率；此外，由於AI運算成本高，也將調漲電腦產品價格，以維持競爭優勢。

綜合外媒報導，HP在最新財報會議中指出，為了專注採用AI技術、提升顧客滿意度，將在2028財年末之前裁減4000至6000名員工，每年可省下10億美元（約台幣313億元）。根據報告，HP擁有約5.8萬名員工，亦即這次裁員幅度高達10％。

HP執行長羅雷斯（Enrique Lores）表示，這次重整計畫是為了大力推動AI應用，加速開發產品和軟體，讓公司完成轉型，以維持10年至20年內的競爭力；但也由於AI需要運算，記憶體晶片上漲，因此計畫調漲個人電腦價格，並與成本較低的供應商合作，以調整成本結構。

財務部分，HP預估2026財年調整後每股盈餘（EPS）落在2.90美元至3.20美元間，低於分析師預期的3.33美元。

