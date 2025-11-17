又是Hanni！「缺席NewJeans和ADOR談判」 確定個別面談

韓國女團NewJeans近日宣布要回歸ADOR娛樂，而在南極難以聯絡的成員被爆出是Hanni。（圖／翻攝自NewJeans IG）





近日韓國女團NewJeans在Haerin、Hyein宣布遵循判決回歸經紀公司ADOR娛樂，其他3位成員Minji、Hanni和Danielle也自行發布聲明宣布回歸，也說明主要和一名成員在南極較難聯絡，對此，ADOR娛樂則說明將各自面談後確認意圖，今（17日）爆出在南極成員並非所猜測的Danielle而是Hanni。

根據韓媒《STARNEWS》報導，在本月11日NewJeans成員、法定代理人和ADOR娛樂代表李度京見面會談，主要討論成員們回歸條件和要求，但Hanni當時在南極而缺席會談。

當日會談結束，12日ADOR娛樂便宣布了Haerin、Hyein回歸的聲明，隨後約15分鐘後，其餘3名成員才自行發布回歸聲明，文中還提及ADOR沒有給予回應，因此他們自行跟外界說名。

對此，ADOR娛樂並沒有接受，而表明未確定3人立場，因此將調整行程，和3名成員各自會面詳談。另外，引起一切爭端的閔熙珍，對於NewJeans回歸一事，則盼外界保護NewJeans，強調：「NewJeans就是要5個人才能完整存在。」



