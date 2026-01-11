又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」

即時中心／顏一軒報導

昨（10）日傍晚5時20分許，一名22歲陳姓男大生與友人在北捷台北車站M7出口旁廣場玩「寶可夢」（Pokémon）團戰遊戲時，突然遭一名45歲曹姓男子使出「無影腳」攻擊，嚇得兩人趕緊逃離現場。對此，轄區中正一警分局今（11）日說明，由於被害人不願提起告訴，因此警方將依違反《社維法》進行裁罰。





這名網友在「脆」（Threads）平台發文指出，昨天在北車M7出口，剛從地面下去第一個人比較少的廣場，和「寶可夢」友們坐在角落打最後一場團戰，有人邊走邊滑手機在他們前方附近徘徊，接著突然狂罵髒話，從前方朝網友左邊的朋友出腳攻擊，隨後第二腳又朝網友身上來，「扛完一腳我才意識到要跑」。

他透露，隨後有名捷運公司人員詢問是否要報警，就連捷運保全警察、中正一警分局的員警都來詢問嫌犯外觀，但因當下太緊張，腦袋一片空白都沒記，是靠著好心路人提供的影片，才得到嫌犯的正確外觀，但因不想跑法院浪費時間，加上也沒明顯外傷，所以並未提告。

對此，轄區中正一警分局說明，日前接獲110派案，民眾稱在捷運北車站M7出口遭不明男子攻擊，警方立即馳赴現場處理，與本局捷運警察隊於中山地下街R1出口發現嫌疑人曹男，依規定帶返所偵辦，由於被害人不願提起告訴，因此警方依違反《社維法》進行裁罰。

另，中正一警分局接獲台北地下街Y4出口有多人聚眾鬥毆，立刻啟動快打警力到場，惟到場後並未發現相關情事；經調閱現場監視器畫面及訪問周邊民眾，確認並無上述狀況，後經查報案人亦為曹男，將依違反《刑法》「誣告罪」移請北檢進一步偵辦。





