又會漲人氣也旺！這10檔台股ETF 今年來績效、人數「雙位數」成長

今年以來，多檔台股ETF不論績效或受益人數，皆雙雙繳亮眼表現，據 CMoeny 統計，截至周二（9 日），共 10 檔台股被動式ETF分別在受益人數、今年來報酬，均呈「雙位數」成長。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 各大機構報告不約而同指出，2026 年 AI 成長趨勢不變。法人預估，明年台股料維持「看漲」格局，Q1 指數有望再戰新高，電子產業鏈扮演大盤攻堅的領頭羊，AI、科技相關類股持續火紅，明年獲利表現可期。

今年以來，多檔台股ETF不論績效或受益人數，皆雙雙繳亮眼表現，據 CMoeny 統計，截至周二（9 日），共 10 檔台股被動式ETF分別在受益人數、今年來報酬均符合「雙位數」成長。其中，包含老牌的台股ETF——元大台灣50（0050）及富邦科技（0052），均受惠於台積電（2330）等電子類股強漲，加上實施ETF股價分割產生的效益，今年來「高人氣＋強績效」。

廣告 廣告

另外，像是新光臺灣半導體30（00904）、元大電子（0053）、中信小資高價30（00894）及富邦摩台（0057）等台股ETF，也隨今年來 AI、電子類股走揚，績效水漲船高，吸引投資人的青睞。





投信法人表示，外資 11 月大賣台股逾 3,000 億元，造成台股一波回檔，隨著 12 月來外資買超金額較賣超多，法人買盤歸隊後，明年台股投資亮點將優先鎖定 AI、半導體等產業，除 AI 硬體有望迎新一波成長高峰外，谷歌的 Gemini 竄起，OpenAI 的 GPT 重裝出擊，加上 Grok 等其他大型語言模型（LLM）迎頭追趕，明年 AI 新應用潛力將更百花齊放，新一波創新商機可期。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，今年來，川普政府紛紛加碼推出 AI、核能與近期機器人等三大產業利多，背後仰賴半導體（尤其台灣半導體供應鏈）推進，預估明年全球 AI、機器人兩大強勁成長趨勢帶動下，台灣半導體業從 2026 年起，將進入產能擴張、技術革新雙周期齊頭並進，2026 年半導體成長榮景佳，激勵半導體ETF股價表現帶勁。

根據外媒報導，ChatGPT 母公司 OpenAI 正準備發布「GPT—5.2」，最快可能於下周初亮相。 圖：翻攝自 X《Indian Tech》

從股價來看，至昨（9）日止，台股多檔半導體ETF表現強勢，包括新光臺灣半導體30（00904）、台新臺灣IC設計（00947）、兆豐台灣晶圓製造（00913）等 3 檔昨日收盤皆創歷史新高，00904 更連兩天收盤價創高，反映全球 AI 市場整體需求強烈，驅動台灣半導體產能擴張周期到來。

新光臺灣半導體30 ETF研究團隊分析，由 AI 引爆的半導體產業革命，正從 GPU（圖形處理器）、ASIC（特殊應用晶片），進化到 HBM（高頻寬記憶體），甚至未來可能出現 HBF（高頻寬快閃記憶體），加速下一代 AI 啟動的半導體新技術革新周期來臨。

詹佳峯預估，由於 AI 正不斷加速新科技典範轉，預期未來全球百工百業由 AI 驅動結構性變革，將帶動大型半導體龍頭企業寡佔優勢逐步深化，使具產業結構性成長優勢的半導體產業龍頭股，繼續在未來AI時代吃香喝辣，股價中長線仍有望領漲出頭。

台新投信建議，現階段投資人可趁 12 月提早布局台股科技、半導體或IC設計等ETF，透過被動投資方式，能一網打盡台股重量級科技股或半導體成長股潛利；若著眼於中長期投資展望，亦可透過半導體或IC設計ETF，以囊括全產業或次產業方式，完整囊括產業成分股組合，掌握 AI 時代賣鏟趨勢財。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

供不應求！Enterprise SSD五大廠Q3營收創新高、Q4恐爆「搶料潮」

勉勵青年不怕挫折 蕭美琴：棒球10打數3安打就很了不起