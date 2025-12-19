又有中國男星爆「遭替身取代」？詭異片嚇傻全場：太誇張了

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧9月離奇墜樓案身亡，官方以「失足意外」草草結案、全面封鎖消息並下令禁談；網路卻開始流傳「獻祭」、「酷刑」等各種陰謀論，甚至爆發「替身疑雲」，中國女星迪麗熱巴、陳都靈都被懷疑找替身現身活動、本尊下落不明。沒想到近日又有網友指出，中國男星陳坤近期外型與過去相差甚遠，憂心是否也被盯上。

49歲陳坤是中國實力派演員，演過《畫皮》、《讓子彈飛》等經典作品，其中在《龍門飛甲》飾演的反派太監，陰柔嫵媚氣息令人印象深刻，與戲外陽剛又英氣的外型形成對比，隨著年齡增加更增添熟男的沉穩氣息。然而近期有網友曬出影片，是陳坤某次出席活動的片段，雖然一如既往五官深邃，但身材比例有些怪異，走路時一蹦一跳流露出輕浮氣息，青春小鮮肉的模樣也與過往有落差。

畫面曝光後，不少網友傻眼表示，「下巴臉型也差太多了！表情儀態更不用說」、「矮了、骨架細了、年輕了、輕浮了，太誇張了」、「直覺就很怪，陳坤滿成熟穩重的人耶」、「光走路跟肢體動作就能看出端倪」、「之前在台北有巧遇過陳坤，但這畫面中人真的完全不像他」、「根本不像啊⋯陳坤不是蛇精臉啊」、「OMG...我以為新演員呢而且是混血兒，怎麼回事啊」、「印象中的陳坤沒這麼輕浮，跟李連杰一樣」。

不只迪麗熱巴「陳坤也爆遭替身」詭異片曝！熟男驚變「輕浮小鮮肉」全場嚇傻

不少人認為，該片段（右）與陳坤向來的沉穩風格落差極大。（圖／翻攝微博）

有人指出，該片段出自2017年某次時尚活動，當時陳坤才41歲，而且畫面套上濾鏡才有落差「沒那麼離譜的，人家現在還有玩ig, 就是很自然的帥氣大叔」。不過也有人反駁「陳坤早在十幾年前就一直是穩重的樣子，這位新陳坤態度輕浮，完全是屁孩樣」、「這個年輕了10幾20歲耶」。實際點入陳坤IG可見，如今的他頂著一頭頗有藝術氣息短髮，6月曾曬出滿臉鬍渣自拍，看上去未有太大異常。









