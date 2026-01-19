又有中配喊武統被開鍘！「關關」居留許可遭廢止已離境 劉世芳這麼說

內政部長劉世芳說，有關中配個案遭廢止居留許可，皆按照《兩岸人民關係條例》的聯審會議通過。（圖／鄒保祥攝）

昔拍片稱「遲早紅旗插滿台灣」的中配網紅「關關」，今天（19日）傳出遭移民署廢止居留許可，成為繼亞亞、小薇、恩綺等人後，第5名被開鍘的中配。對此，內政部長劉世芳上午受訪時表示，有關個別個案碰到的問題，都是按照《兩岸人民關係條例》的聯審會議通過。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢，於會前接受媒體聯訪。

近日有中配在網路上發文抱怨，「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發網友撻伐。今有媒體追問此事，並詢問「小孩子寫簡體字，是不是為了統一…」話音未落，劉世芳就打斷，並駁斥「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」。

另有關媒體報導，日前中配關關拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，去年還到馬場町祭拜共諜吳石發展紅色宣傳，遭移民署廢止居留許可，劉世芳僅說明，有關個別個案碰到的問題，都是按照《兩岸人民關係條例》的聯審會議通過。

移民署也證實，關女士前因公然散布爭議言論，依據《兩岸條例》等相關規定，會商相關機關後，認定有危害國家安全及社會安定之虞，經廢止其長期居留許可，並給予當事人陳述意見，依法作出處分並限令出境，兼顧依法行政及人權保障，其已於今年1月中旬依限自行離境。



