又有人大鬧北車！站務人員急噴辣椒水 警到場壓制

一名男子情緒激動，大聲咆哮，捷運站務人員嚇壞，趕緊噴辣椒水制止。（圖／Threads@kevinchu_919授權提供）





台北車站連通道於今（30）日下午發生一起意外事件。一名男子在台鐵閘門口處，情緒激動，大聲咆哮，後續還在連通道狂奔，讓捷運站務人員嚇壞，趕緊噴辣椒水制止，警方也到場壓制，將這名男子帶回警局。

這名男子在台鐵閘門口內大聲咆哮，隨後更在連通道狂奔給保全追，嘴裡更不斷大喊自己「要去中山站」。此舉也嚇壞捷運站務人員，趕緊對他噴灑辣椒水，刺鼻的氣味也影響到附近民眾，有網友在Threads上PO出一段影片，並表示看到B2有人一直在狂咳，也有網友提醒民眾，因為味道非常嗆，暫時不要前往事發地點，由於距離1219隨機攻擊事件還沒有很久，因此不少民眾還是感到不安。

警方獲報到場後，趕緊將該名男子進行壓制，將他帶回警局，並以公共危險罪為由，將該名男子移送台北地檢署偵辦。至於詳細的事發經過，以及這名男子的行為動機，仍有待進一步調查釐清。



