又有人肉占位！ 男比手指揮不肯讓 雙方僵持不下

駕駛試圖將車停入車格，但男子不但不讓，還持續指揮後方一輛休旅車。（圖／翻攝自爆料公社）





又發生人肉佔車位事件。台中一名駕駛好不容易找到停車位，卻發現一名男子站在車格內佔位。駕駛試圖將車停入車格，但男子不但不讓，還持續指揮後方一輛休旅車，讓駕駛相當傻眼，雙方一度僵持不下。

車輛在路口迴轉，準備停進對向停車格，卻被搶先一步。一名身穿襯衫的男子站在停車格內，以人肉方式佔位。眼看駕駛車輛越靠越近，男子不斷指著車輛低聲念念有詞。駕駛嘗試將車停入車格，男子仍不肯退讓，導致雙方僵持。

事後才發現，該名男子是替後方一輛黑色休旅車佔位，但這樣的行為被外界認為根本是在作弊。影片曝光後引發熱議，有網友注意到，當時疑似有警車經過，質疑警方是否未察覺異狀；也有人感嘆，都什麼年代了，類似案例卻仍層出不窮。警方提醒，依據道路交通管理處罰條例規定，行人在道路或鐵路平交道附近阻礙交通，最高可處500元罰鍰。

