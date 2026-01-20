即時中心／高睿鴻報導

為達統戰目的，中共惡意滲透台灣的手段越來越多元，甚至將魔爪伸進民間；為此，台灣政府及檢調系統近日積極肅清匪諜，並讓法院定奪相關案件。高院最近就接獲1案，得知「統一聯盟黨」屏東分會會長張存逢、總幹事黃榮德，不僅在2024年總統大選期間，與中國台辦官員密切聯繫、更接受落地招待、低價餐飲及旅遊等，換取事後協助宣傳、支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。高院審酌後，對兩人均維持4年6月有期徒刑原判。

廣告 廣告

據悉，張存逢、黃榮德均於本案遭控涉犯《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》等罪。判決書指出，兩人明知中國主張採取非和平手段，以危害我國主權、並與我國武力對峙；同時，也知曉大陸地區各省台灣事務辦公室（下稱台辦）、中華全國台灣同胞聯誼會（下稱台聯），均為該境外敵對勢力之所屬組織，屬境外敵對勢力之滲透來源，竟仍為求特定政黨、候選人在本案選舉勝選，明知國人不得收受境外滲透來源資助，仍與中國地區台辦、台聯官員約定投票權行使，以換取資助。

兩人也遭指控，2023年9月下旬前往中國海南省（海南參訪團），團員僅需自行負擔約台幣1萬8500元之機票費用、交通及保險費等；落地中國後，即由大陸地區海南省台聯會長邢詒文、副會長劉芳穎等官員、共產黨中央委員會統一戰線工作部官員接待，並由中國官方資助食、宿、交通、旅遊、參訪等行程費用。接著，中方官員於行程中及餐會場合，向我國具有投票權之人，發表「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等語，而本案當事人，也在現場提及「兩岸一家親」、「支持九二共識」等語附和。

法院指出，藉由此舉，兩人暗示團員，政黨票、總統票勿投民進黨及民進黨推薦之總統候選人賴清德，以此資助旅遊招待而交付不正利益，而共同約使投票權人為一定之投票權行使。

判決書續指，兩人於2023年10月中旬依樣畫葫蘆，這次前往中國山西省（山西參訪團），團員僅需自行負擔約2萬至2萬5000元之機票費、交通及保險費、代辦等費用，落地後，由山西省台辦主任李建紅、副主任吳偉、聯絡處處長孫長軍、副處長臧鵬程、秘書處處長任海波，太原市台辦主任魏建廷接待，並由中國官方資助食、宿、交通、旅遊、參訪等行程費用。

同樣的，中方官員也在行程中及餐會場合，多次宣傳「兩岸一家親」、「支持九二共識」、「和平統一」、「反台獨」等語；本案當事人也附和「祖國統一」、「兩岸一家親」、「支持九二共識」，事後更撰稿暗示團員，政黨票、總統票勿投民進黨及民進黨推薦之總統候選人賴清德，以此資助旅遊招待而交付不正利益，而共同約使投票權人為一定之投票權行使。

快新聞／又有共諜落網！「這政黨」幹部接受中國招待還介選 法院出手重判

2024年國民黨總統參選人侯友宜（右）、國民黨副總統參選人趙少康（左）。（圖／民視新聞資料照）

最後，高院也指出，兩人返台後，即於2023年12月23日的統一聯盟黨屏東黨部黨員大會，公開發表「當然我們是支持3號、3號侯友宜，這個部分請大家一定要支持」；以及「拜託369、369（意指總統候選人3號侯友宜、屏東縣○○○區○○號候選人黃明賢、政黨票9號國民黨）」等語，以此方式為特定候選人、政黨而宣傳、拜票。

高院抨擊，兩人明知中共為我國境外敵對勢力之政府，長期以來，除在軍事上威脅我國國家安全，亦藉由多方面滲透台灣社會，企圖干預、破壞我國自由民主憲政秩序及社會安定；而民主政治運作首重選舉制度，基層民意由此傳遞，主權亦因此維繫，斯乃一國政治進程重要之基石與表徵，若不當受到他國影響力侵蝕，則將朽蛀選舉之公正性與社會之風氣，扭曲選舉制度尋求民意之真實性。

但兩人竟於本案選舉期間，為使其等支持之特定候選人、政黨獲得勝選，藉由滲透來源之協助，對有投票資格之人交付不正利益，影響投票人之投票意向，及違法從事競選活動；高院認定，所為已妨害選舉投票之公正、公平與純潔，影響民主政治之正常發展，使選舉制度公平之運作產生負面影響，足以造成本案選舉發生不正確結果。並且，兩人犯後否認犯行，態度不佳；並衡本案選舉之層級，為中央所舉行之選舉，影響層面及情節非輕；綜合考量情況後，維持地院原判4年6月有期徒刑、宣告褫奪公權兩年。

原文出處：快新聞／又有共諜落網！「這政黨」幹部接受中國招待還介選 法院出手重判

更多民視新聞報導

最新數據曝光！國旅房價「持續下降」產值創新高 1型態成出遊主流

陳玉珍喊我是福建人！遭他「公開1畫面打趴」2萬人朝聖

最新／趙少康慘了！大罷免亮票還辯「不是故意」遭求重刑 一審判決出爐

