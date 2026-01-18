又有冷氣團抵達！下週又濕又冷連凍4天 低溫下探8度

下週又有冷氣團抵達，最低溫恐下探至8度左右，且預期將是濕冷多雨的天氣，體感上更為寒冷。資料照，廖瑞祥攝



今日（1/18）天氣同樣為白天舒適、早晚較涼，北部及東部地區有零星降雨；明日（1/19）因東北季風增強，水氣會再增加，週二（1/20）還有新一波強冷空氣抵達，本島平地最低溫恐下探至8度左右，且是濕冷多雨的天氣型態。

氣象署指出，今日台灣附近環境風場為東北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島、北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。溫度方面，白天溫暖舒適，北部及東半部高溫22至24度，中南部約25至28度，不過早晚天氣較涼，中部以北及東北部低溫約15至16度，其他地區17至19度，提醒民眾早出晚歸請多添加衣物。離島天氣：澎湖多雲時晴，18至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，13至17度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今、明兩天早晚天氣涼，明晚起北台灣變天轉雨。下週二（1/20）至下週五（1/23）冷氣團南下，本島平地最低溫下探8度，3000公尺以上高山有降雪可能，直到下週六（1/24）白天氣溫才逐漸回升，不過仍需注意日夜溫差與保暖。

吳德榮接著指出，根據最新模式模擬顯示，週二（1/20）強冷空氣抵達、氣溫驟降，北台灣越晚越濕冷，北部、東半部也有局部雨。週三至周五（1/21至1/23）強冷空氣盤據，北台灣濕冷、中南部早晚也偏冷，北部、東半部有局部雨。

下週二至週四冷氣團南下，且水氣較多，局部地區將會有10度以下低溫，北部、東半部降雨機率高。氣象署提供

吳德榮表示，根據目前歐洲模式模擬，這波冷空氣最有可能符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫約能降至8度左右，未達寒流等級，低溫遠不如上波，不過由於天氣型態是「濕冷」，因此體感上還是很冷，提醒民眾注意保暖、切勿輕忽。

另外週三、週四（1/21、22）超過3000公尺高山（合歡、雪山等）有降雪機率，2000公尺左右高山處在臨界條件，固態降水（冰霰、霧淞）機率較高，飄雪屬「可遇不可求」。最新模式模擬顯示，週六（1/24）起天氣好轉、西晴東偶雨，冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

至於今年第一號颱風「洛鞍」，根據氣象署最新颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱洛鞍將於菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢，繼續保持「1月颱、不侵台」的紀錄。

輕颱洛鞍預計將於菲律賓東方海面大迴轉。氣象署提供

