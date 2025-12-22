又有冷氣團？聖誕節恐急凍12度 一路冷到週末

生活中心／彭淇昀報導

東北季風一波接著一波，今（22）日仍持續受到東北季風影響。天氣風險分析師薛皓天指出，週四聖誕節底層東北季風強度再增強，中層雲系逐漸通過，水氣雲量持續偏多，夜間至清晨低溫明顯，各地低溫約12至15度，預報台北測站低溫有接近14度機會，不過是否達冷氣團仍須觀察。

週四聖誕節底層東北季風強度再增強，中層雲系逐漸通過，水氣雲量持續偏多，預報台北測站低溫有接近14度機會，不過是否達冷氣團仍須觀察。（圖／翻攝自天氣風險 臉書）

薛皓天表示，明（23）日為高壓迴流偏東風環境，水氣再減少，僅迎風面東北部及東部為多雲偶零星短暫雨天氣，其餘各地轉晴到多雲天氣，陽光露臉氣溫也明顯回升，各地高溫約24至28度，大台北地區及南部感覺會有點熱，其餘地區感受偏暖，夜間至清晨受輻射冷卻影響，西部地區日夜溫差明顯，局部有12度左右低溫，各地夜間至清晨低溫預估普遍在13至15度，整體上感受有冷意，請早出晚歸者要多保暖。

廣告 廣告

週三（24）底層東北季風再度增強，中層有上有雲系通過，整體雲量及水氣增多，屆時中北部及東部將轉陰陣雨天氣，中部以南多雲天氣局部偶有陽光露臉，晚間中南部近山區局部會有零星短暫雨發生。白天起北部、東部會逐漸降溫，高溫約22至23度；中南部高溫約24至28度。夜間至清晨低溫持續明顯，中北部、東部受東北季風影響，低溫約14至16度；中南部受輻射冷卻影響，低溫約13至15度。

週四（25）聖誕節底層東北季風強度再增強，中層雲系逐漸通過，水氣雲量持續偏多，各地為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部地區降雨會較偏向於山區，其餘地區耶有短暫陣雨機會，仍有北部及東部降雨明顯。因東北季風強度較強，夜間至清晨低溫明顯，各地低溫約12至15度，預報台北測站低溫有接近14度機會，是否達冷氣團仍須觀察。另外因水氣偏多冷空氣較強，台灣2000公尺以上高山有路面結冰或結霜機會，3000公尺以上山區更有降雪可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鍊再上山。

薛皓天提到，週五至週末持續受東北季風影響，中層雲系於週五通過遠離，中部以北及東部有短暫陣雨，其餘地區為晴到多雲天氣，預估週五晚間至週六清晨仍有一波明顯低溫，低溫約13至16度。週末2天水氣漸減少，降雨較集中於迎風面東北部及東部，新竹以北、東部維持多雲到陰天氣，苗栗以南維持晴到多雲天氣。中北部及東部高溫約20度左右，中南部高溫約23至26度，不過西半部受輻射冷卻影響，仍有10度或以上日夜溫差發生，請多留意日夜天氣變化。

更多三立新聞網報導

赴泰旅遊「託導遊做1事」給1000元小費慘被騙！旅遊達人怒：再也不跟團

赴日泡湯遭短髮男闖入！自稱「偽娘」3舉動露餡了 她崩潰：全被看光了

10歲男童喝超商「1飲品」！心跳飆破120急送醫 醫示警：嚴重恐沒命

陳妍希、陳曉9年婚變！業內人士揭「離婚內幕」再登熱搜

