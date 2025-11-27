又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫

生活中心／黃依婷報導

目前南海至巴士海峽暖濕水氣不少，北方乾冷空氣勢力更強。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文，目前南海至巴士海峽暖濕水氣不少，惟北方乾冷空氣勢力更強，在冷乾空氣南壓情況下，暖濕水氣被卡在巴士海峽南側，無法有效北抬，使中高層水氣推到台灣附近時，強度明顯被削弱，僅剩較淺層的雲帶通過，因此台灣的天氣仍以東北季風主導，今日基宜花東及各山區會有短暫陣雨，高屏亦有零星降雨、恆春半島雨較多。

「氣象報馬仔」提到，北部及東北部地區今明2日整天都會冷的感覺；中南部地區白天偏暖，日夜溫差大，另週五起雲量明顯減少，週休假期白天氣溫回暖，惟當西半部及較空曠地區轉晴，易發生明顯輻射冷卻效應，清晨低溫預測14到17度，中南部更會出現10度左右的日夜溫差。

「氣象報馬仔」提醒，預期12月2日晚間南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，且預估將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了。

