又有冷空氣南下！「直逼大陸冷氣團」襲台時間曝

生活中心／楊佩怡報導

早晚冷颼颼，中午暖呼呼！受輻射冷卻影響，今（10）日清晨依然冷得有感，雖然白天開始氣溫會明顯回升，但中南部的親友要特別注意，白天跟晚上的溫差非常大。氣象專家指出「下一波新的冷空氣準備南下」，影響台灣時間為「這天」，強度約介於「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間。





氣象專家林得恩透露下一波冷空氣即將在11日南下。（圖／翻攝自臉書@林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」中發文表示，今（10）日受寒流減弱並遠離影響，台灣各地氣溫短暫回升，早晚仍偏涼冷；不過，中南部地區日夜溫差增大。他分析下一波新的強冷空氣南下，影響時間會在明天（11日）到後天（12日）清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。

小年夜（15日）前的天氣狀況曝光。（圖／中央氣象署提供）

林得恩指出，屆時北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。到了12日（週四）白天起，東北季風或大陸冷氣團開始減弱，台灣各地氣溫將再度回升，但早晚仍然偏涼；迎風面的東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其它地區則為多雲到晴天氣。









今（10）日白天氣溫回暖，各地約落在22至26度。（圖／中央氣象署提供）

根據氣象署資訊，今（10）日白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，低溫各地約11至16度。預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，但應留意中南部日夜溫差大，早出晚歸要適時增添衣物以免受涼；至於天氣方面，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。









