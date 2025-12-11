又有博物館遭殃！英國布里斯托博物館遭竊逾600件文物 警方公布犯嫌監視器畫面

英國布里斯托博物館驚傳今年9月下旬遭竊走600多件文物，警方12月11日公布附近監視器拍到、疑為竊賊的4名男子影像，呼籲大眾協尋。翻攝英國《每日郵報》



英國城市布里斯托（Bristol）的布里斯托博物館今年9月遭竊，四名賊人偷走逾600件「具重要文化價值」的文物，導致博物館損失慘重。

英國廣播公司（BBC）11日報導，艾馮和索麥塞郡（Avon and Somerset）警方指出，四名男子於9月25日清晨闖入布里斯托坎伯蘭盆地區、布里斯托博物館的一棟建築，偷走檔案館內的文物。

被竊文物是博物館的大英帝國與大英國協收藏，警探正試圖追查在附近監視器被拍到的四名男子。

根據監視器畫面，四名疑似竊賊看起來神情輕鬆。

警探柏根（Dan Burgan）表示：「許多承載重要文化價值的物品遭竊，對這座城市而言是重大損失。」

他補充：「這些文物中，許多是某一系列的捐贈品，這系列文物讓我們得以深入了解英國歷史的多層次層面。我們希望公眾能夠幫助我們，將作案者繩之以法。」

柏根表示：「目前為止，我們已進行大量監視影像調查以及鑑識作業，並與受害方保持聯繫。」

警方表示，四名竊賊據信皆是白人。第一名男子身材中等至壯碩，戴白色帽子、穿黑色外套、淺色長褲及黑色球鞋。第二名男子身形瘦削，穿灰色連帽外套、黑色長褲及黑色球鞋。

第三名男子戴綠色帽子、穿黑色外套、淺色短褲與白色球鞋，他走路時右腿似乎有點跛。第四名男子身材魁梧，穿橘色與海軍藍或黑色的雙色羽絨外套、黑色長褲與黑白球鞋。

警方呼籲，任何認得監視畫面中男子的人，或是在網路看到疑似失竊文物遭兜售者，應盡速通報警方。

