又有台人運毒被抓！偽裝成香菸搭郵輪 遭沖繩海關識破
又傳出有台人運毒在國外被抓！一名自稱是台灣男子、31歲「柯星伊」，在10月19日搭乘郵輪旅遊前往日本沖繩，但遭沖繩海關發現，在香菸內挾帶毒品，最終柯星伊遭逮捕並移送法辦。
據《琉球朝日放送》報導，柯星伊在10月19日從台灣搭乘郵輪出發，以「旅遊目的」方式入境沖繩。不過沖繩海關在安檢過程中發現，柯男帶著3盒香菸，其中有一盒「香菸」相當不尋常，海關進一步拆解發現，這盒假香菸內有18支「菸」，但把菸蒂紙包裝拆開後，發現菸草內混有K他命及其他毒品的粉末，總共重達7.41公克。
報導指出，目前未知柯男是否已向警方認罪，但柯男隨後遭到海上保安廳逮捕，並在10月21日移送法辦。那霸海上保安部指出，之後海巡人員搜查柯男在郵輪上的住宿房間，同樣在房內發現K他命。
除了這起案件，一名30歲台籍黃姓女子，日前涉嫌從泰國攜帶20公斤液態大麻入境，當場被資深緝毒犬嗅出，遭到逮捕，而這也是關西機場破獲的最大宗液態大麻案。大阪府警方在本月5日宣布，依違反《麻藥取締法》營利目的共同輸入罪嫌，逮捕這名30歲台籍黃姓女子。
★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
