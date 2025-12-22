又有喜！前日本美女桌球國手福原愛「已與橫濱男結婚」 第三胎即將出世

即時中心／林耿郁報導

前日本美女桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑於2021年結束五年婚姻後，感情動向備受關注。近日接受日媒《女性Seven》專訪，親口證實已於今（2025）年夏天，與過去那名引起爭議的「橫濱男」登記結婚，並且已懷上第三胎。

有了新歡！據ETtoday報導，福原愛坦言，這段發展連自己都感到驚訝，「原本交往時完全沒想過會再婚，但現在能迎接新生命、多了一位家人，老實說我真的很開心。」她透露，這將是她首次在日本生產，與過去在台灣生產的經驗大不相同，讓她感到既新鮮又緊張。

她笑說，身邊不少人聽到她懷第三胎都安慰「應該不會太緊張吧」，但其實心情仍難免忐忑，畢竟環境、制度都不一樣，「真的有點困惑，也在慢慢適應中。」

事實上，男方就是當年傳出婚外情、掀起軒然大波的「橫濱男」。對此，福原愛強調，自己是在與江宏傑正式離婚後，才與對方開始「認真交往」，並最終決定攜手共度人生。

她也為當年的風波再次道歉，「不管原因如何，當時真的對對方的家人、還有我自己的家人造成很大困擾，對此我感到非常抱歉。」

回顧過往，福原愛與江宏傑於2016年結婚，育有一女一子，但2021年因感情生變離婚。離婚後，雙方圍繞孩子的監護權、探視問題多次對簿公堂，甚至傳出福原愛未依日本法院判決，將兒子交還給江宏傑；形象、事業一度重挫。

在出軌風波後，福原愛返回日本發展，經營自媒體，重心則轉向中國市場，逐漸淡出公眾視線；目前福原愛正留在日本待產，專心準備迎接新生命；至於與前夫江宏傑之間，關於孩子撫養與探視的法律程序，依舊「未完待續」。

