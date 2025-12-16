又有國家代替爸媽管你上網！英國擬預載「禁止色色」手機限制，想看裸露圖像先證明已成年

繼澳洲全面禁止16歲以下公民使用社群後，英國政府也傳出計畫推動重大科技變革，倫敦擬要求蘋果（Apple）和Google兩大手機系統商，在所有使用其系統的手機，或是電腦設備內部，「預設封鎖」所有的裸露影像，以保護兒童免受色情內容與網路性誘騙（Grooming）的威脅。

根據這項提案，假如使用者已經成年，並希望發送或接收相關色情裸露內容，他們將必須先通過年齡驗證，證明自己「已經成年」。

《金融時報》（FT）引述知情人士說法，英國內政部（Home Office）預計將在未來幾天，公布最新版本的「打擊針對婦女和女孩暴力行為」戰略，其中鼓勵科技巨頭，主動將裸露偵測演算法（nudity-detection algorithms），直接整合到旗下電子裝置的作業系統（OS）中。這意味著，除非裝置使用者已驗證為成年人，否則手機將自動阻止拍攝、儲存或分享，包含生殖器在內等裸露畫面的影像。

一旦這些科技企業接受並預設安裝，未來手機或電腦使用者，如果想觀看或創建成人內容，他們可能需要透過以下方式、先向系統證明自己已經成年合格，利用臉部掃描進行生物辨識，同時還要附上身分證件進行雙重驗證。

此外，既然該機制是用來保護未成年人與婦女，針對已登記的兒童性犯罪者，政府亦打算強制要求，這群人持有的電子裝置內部，必須「永久開啟」此類封鎖功能，而且不允許被關閉。

2025年3月25日。一名女子正在用手機上滑Instagram。（AP）

事實上，早在政府想到之前，目前iOS與安卓（Android）系統內部，其實已經有針對年輕用戶，設置「敏感內容警告」功能，但這些防護措施仍有漏洞：

Apple：提供「通訊安全」工具，可模糊裸露照片並發出警告，但青少年仍可選擇點擊觀看（只有13歲以下用戶需家長密碼驗證破解）。

Google：安卓系統與Family Link提供類似的模糊與警告功能。

但現有警告系統，並無法影響整個作業系統所有程式，特別是對於像WhatsApp或Telegram等平台，完全沒有任何攔截的功能。

Telegram是跨平台的即時通訊軟體，用戶端是自由及開放原始碼軟體。（美聯社）

儘管立意良善，但可以預期一件事，這項提案必然將面臨國會或公眾，有關隱私權是否遭到侵犯的質疑和反對。畢竟政府親自、或由官方委託科技巨頭，在作業系統上進行全面掃描，此舉非常容易引發民眾擔憂，害怕反烏托邦小說《一九八四》的老大哥真實出現，會過度監控用戶私人通訊，進而讓你我失去言論自由或隱私祕密權利。

此外，有限制就會有破解方法，英國今年（2025）曾嘗試對色情網站，全面實施年齡檢查機制，但未成年用戶卻能輕易地透過假照片，或登入VPN（虛擬私人網路）翻牆繞過限制。外界質疑，就算唐寧街想透過預先安裝或綁定作業系統，達成高層級封鎖機制，但最終是否也會面臨類似的技術規避手段，淪為沒有實質意義的一種擺設。

事實上，英國本地已經有公司開發出兒童專用手機，內建由英國公司SafeToNet開發的「HarmBlock」軟體，能自動偵測並封鎖不當影像，以此保護年幼用戶不受傷害。

