又有堰塞湖！溢流口前「土石崩塌」再形成 持續蓄水中

林業及自然保育署今（13）天清晨透過無人機空拍，發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口處前300米左右，再新增一處堰塞湖，推測是今天凌晨2點53分左右，右岸土石崩塌阻塞流路後形成，目前正估算可能之蓄水量與溢流時間。

馬太鞍溪堰塞湖溢流口處前300米形成新堰塞湖。圖／林業及自然保育署提供

先前鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪水暴漲，為了解決馬太鞍溪溪水衝進入明利村的情況，水利署11月10日晚上8點開始投入機械及人力，24小時不斷進行趕工，緊急施工改道完成封堵作業。

廣告 廣告

水利署連日改道、封堵，防止水流影響下游。圖／林業及自然保育署提供

執行55小時後，水利署表示，今天凌晨3點作業完成溪水不再進入社區，後續將進行明利社區復原工作，水利署總工程司張庭華指出，總計導水路1公里、封堵300公尺，投入127次人力、92輛重機具，不過現在有新的小堰塞湖產生，為了避免民眾放鬆警覺，還是再次提醒民眾有潛在風險，並已通知河床邊施工的重機具先撤離。

水利署連日改道、封堵，防止水流影響下游。圖／林業及自然保育署提供

林業及自然保育署也呼籲，目前持續維持紅色警戒，下游萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉的民眾，持續配合政府疏散、撤離和收容等避難作業，實際可能的蓄水量、溢流時間和影響範圍將盡速評估公告。

馬太鞍溪堰塞湖溢流口300公尺處再測得新堰塞湖。圖／林業及自然保育署提供

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

馬太鞍溪溢流水勢又變大！明利村貨櫃被沖走電杆斷 居民高處目睹嚇壞

一天全淹沒...明利村民宅一樓滅頂「找嘸路」 對比圖看驚人水量

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒區域 花蓮光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮明停班課