又有外資看多台積電！將其列為亞太區首選

▲權王台積電再被外資上調目標價，美系外資亞太區將台積電列為首選買進清單。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 權王台積電再被外資上調目標價，美系外資亞太區將台積電列為首選買進清單，由於AI（人工智慧）已成為台積電長期成長的關鍵驅動力，預計2026年毛利率將突破60%，不僅維持「強力買入」評級，目標價從1720元一舉上調至2330元。

根據外媒指出，美系外資最新報告指出，預估人工智慧將導致產能緊張持續至2027年，代幣消耗的指數級增長將使矽晶片需求持續超過供應。為滿足這種結構性需求，美系外資預計台積電將在2026-2028年間投入超過150億美元的資本支出。

美系外資指出，預計台積電的3奈米/5奈米晶圓產能在2026/2027年將保持緊張，預測這兩年以美元計算的營收增長分別為年增30%和28%，高於先前對這兩個時期均為22%的估計。

儘管資本支出增加且海外擴張持續，美系外資預測台積電的毛利率將在2026-2028年達到並維持在60%以上，這得益於海外晶圓廠稀釋影響較輕微以及生產力的持續提升。

在毛利率走高的推動下，台積電的獲利預測也被大幅調升，美系外資預計台積電2026年的EPS將達到82.56元，2027年EPS更將達到105.93元，這是台積電史上首次EPS預測值突破100元大關。

此外，另有外資機構看法更加樂觀，外資研究機構最新把台積電目標價由2100元上修到2400元，等於隱含約51%的上漲空間；同時也把台積電ADR目標價從450美元調升至500美元，較2日收盤水準高出約56%。

台積電今日股價表現強勁，以1630元盤上開出，上漲45元，隨後一路走高，最高衝至1685元新天價，市值也衝至新台幣43.7兆元。

市場也聚焦台積電1月15日召開法說會，除了去年的獲利之外，市場關注2026年首季展望及漲價議題等， 另外， 市場也傳出台積電先進製程今年將大擴產的訊息，預期也將是法說會的焦點。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



