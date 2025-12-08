又有家樂福熄燈！士林忠誠店最後營業日曝 天母人崩潰：整個沒落

家樂福近年來持續傳出熄燈的消息，現在連台北市的分店也宣告熄燈。近期有網友在臉書社團分享，鄰近天母棒球場的家樂福超市士林忠誠店只營業到12月20日。消息曝光後，不少天母民眾紛紛留言表示，「so sad，這裡連家樂福也要沒有了」、「天母區整個沒落！都沒有什麼好的購物中心，都要往別區跑」。

從網友分享在社團《靠北天母幫》的家樂福公告可以看到，店家表示，感謝民眾一直以來對於家樂福超市士林忠誠店的支持與愛護，因租約到期，將營業到114年12月20日（周六）。該公告強調，重視每位顧客的權益，後續將由天母中山北路店及家樂福線上購物持續提供優質服務。

廣告 廣告

對此，當地民眾紛紛留言表示，「又關了一家！」、「天母西的 MIA C’bon在11月底也跟我說再見了」、「這裡連家樂福也要沒有了」、「現在天母剩下德行東，西路的家樂福，比較懷念德行東家樂福的土司」、「天母區整個沒落！都沒有什麼好的購物中心，都要往別區跑」、「那區現在結不了市，生意做不起來」、「我十多年前就有預感了，天母尤其越靠山的地方只會越來越蕭條」。

據了解，家樂福近年來收掉多家店，桃園店今年3月熄燈，嘉義北門店及北市北投店於9月、10月停業，新竹竹北店也於11月底關門，青海店將於12/22歇業，是今年關閉的第5間大型門市。另外旗下頂級超市品牌Mia C’bon的台北天母店、台北安和店也於12月1日閉店。

更多中時新聞網報導

來台像走灶咖 利特考慮寶島置產

世足》日本又有硬仗 韓國遇東道主

70歲孟飛攜馬妞拍短影音當網紅