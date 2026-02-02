又有新幣！衛福部「健康幣」將上路 打疫苗集點有望超商兌換 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

不只運動部推「運動幣」，衛生福利部規劃的「健康幣」也預計於今年正式上路，民眾只要打疫苗、接受癌症篩檢等，就能夠累積點數。衛福部次長莊人祥今（2）日進一步指出，已有很多廠商表達參與意願，包括：超商、保險、運動項目、健康管理APP等業者，有機會利用點數換好康。

「健康幣」是由衛福部長石崇良在去年10月首度拋出的新政策，概念是民眾只要打公費疫苗、做癌症篩檢都能夠累積點數，有機會拿來「點數換現金」折抵各種運動中心、甚至購買保健食品等費用，規劃今年正式上路。

莊人祥表示，目前「健康幣」正在如火如荼規劃中，應用方式將結合健保現有的「全民健保行動快易通│健康存摺APP」，在APP當中新增疫苗、癌症篩檢等「健康幣」項目，並可以查詢累積的點數，而衛福部資訊處也會負責將資料同步到資料庫中，未來將擴及國健署的APP，甚至可以和醫院、相關廠商合作，讓民眾直接利用點數來兌換健康相關的商品或服務。

莊人祥強調，衛福部希望透過「健康幣」，來促進民眾的健康力，達到健康的正向循環。他進一步透露，已經有不少廠商有意願參與，包括：超商、保險業者、運動項目以及健康管理APP等，均有和衛福部接觸，但衛福部會慎選兌換項目，他舉例，兌換商品就會是無糖飲料等符合健康的標準。

確保資訊安全，莊人祥說，健保快易通APP已有嚴格的資安管控，民眾使用都需要確認使用者為本人，而衛福部未來也會進一步改善，讓民眾可以兼顧資安及容易使用。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

