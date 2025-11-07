又有新角色加入《好運來》演出？賴芊合突貼出「與女神合照」嗨喊：太開心啦

四季線上/林佩玟報導

又有新角色加入民視八點檔《好運來》演出？在劇中飾演「我陳曉慧~我什麼都會」的賴芊合，快嘴罵人和瘋癲正義個性，深受觀眾的喜愛，今（7日）突在個人IG限時動態上，PO出與女星林柏妤在演員休息室的合照，開心寫下「太開心啦~~~~」，引起網友驚呼熱議。

賴芊合突PO出與女星林柏妤合照，引起網友驚呼是不是要加入《好運來》演出。/翻攝賴芊合IG

蘇晏霈、林柏妤這兩位女神，時常被觀眾誤以為是親姊妹，因兩人長相相似度近百分之百，讓人傻傻分不清楚。而賴芊合貼出與林柏妤合照，並標註「#好運來 #樂樂 #快快」，戲裡蘇晏霈飾演「樂樂」角色，引人猜想該不會林柏妤要飾演「快快」，兩人名字合在一起便是「快快樂樂」，更是掀起網友們關心林柏妤是不是要加入《好運來》演出，同時也猜測會不會是客串，又或是來上其他民視節目、或是來探班的，令網友非常期待。

蘇晏霈、林柏妤兩位女神長相相似，常被觀眾誤以為是親姊妹。/翻攝林柏妤FB

林柏妤現身《好運來》演員休息室，引網友好奇。/翻攝林柏妤FB

