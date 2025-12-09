又有新詐騙手法！訂單驚見「花14000元購物」連電話、地址都遭盜…很多人都收到

詐騙集團經常利用社群平台、網購等手法行騙。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

隨著網路越來越普及，詐騙集團的手法層出不窮，讓民眾防不勝防，就有一名網友近日分享收到一封由「Gopay電子支付」寄出的電子郵件，信中列出購物、付款與個人資訊，並以個資外洩為由，試圖誘導收件人修改銀行卡資訊。PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛留言表示收到相同郵件，也有網友提醒千萬不要提供銀行帳號或信用卡，以免遭盜刷或洗錢，落入詐騙集團的圈套。

一名網友日前在Dcard上PO出一篇題為「這是詐騙嗎」的文章表示，他日前收到一則電子郵件通知，信中內容指他先前使用「Gopay電子支付」購物，商品資訊還有他所購買的商品、賣家、訂單編號、付款資訊、付款人地址與收穫資訊等，但原PO並無印象有透過該電子支付購物，為此發文詢問：「Gopay是啥？沒聽過啊？」

台灣最近又有新型詐騙手法。圖／翻攝自Dcard

原PO後來也透過電子郵件提供「Gopay全球易支付」的LINE官方客服聯繫，只見對方聲稱若該筆訂單不是原PO購買，則應是遭他人盜用身份證資訊、金融卡帳號等個資，導致原PO產生這筆14000萬元的訂單。不過，這名「客服」所使用的話術與一般詐騙集團誆騙消費者個資外洩、需要另外更改的手法非常相似，而網上目前並無相關討論，因此原PO也公開與「客服」的對話，希望藉此示警眾多網友。

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛表示收到相同電子郵件：「我今天也收到，感覺是新的詐騙，估狗搜不到，只有看到這邊有人發問而已」、「詐騙無誤！可以先看一下寄件人帳號」、「我今天18:41也有收到一模一樣的，連我電話跟地址都有，真的很變態的詐騙」、「看起來就是有網站系統被駭，所以資料流出了」、「這個以前在露天拍賣購買商品，賣家不小心店員不小心誤刷條碼，導致會扣款12次，差不多邏輯，換個方式說而已」、「今天剛收到，我還仔細看了一下到底是買什麼，下面還有假好心的取消退貨連結騙你去line客服，我一點進去看到是line客服就立馬關掉搜google，看到這麼多人都收到，真是詐騙無誤了，真的是要很防很小心！」

客服說法與一般詐騙集團話術非常相似。圖／翻攝自Dcard

另外，Threads上也有網友收到相同郵件，而他聯繫客服後，對方聲稱其「個資外洩」，並讓他另加一名工程師的聯繫方式：「叫我改銀行帳戶的金融卡密碼，然後寄到一個叫做『金廣匯』的地方給工程師升級卡片的晶片，我都聽得一頭霧水」。對此，不少網友也紛紛在底下提醒原PO切勿把卡片寄出去：「千萬不可以提供任何銀行帳戶+信用卡給陌生人+詐騙集團，小心盜刷+銀行帳戶被詐騙利用洗錢」、「詐騙，信用卡沒在升級都直接換新的給你！」



