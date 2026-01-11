又有新詐騙！信用卡差點「整張交出」 老手曝辨別方法

詐騙手法再度翻新，一名網友收到信用卡刷卡異常電子郵件，他依指示操作後，發現網站要求輸入有效日期及驗證碼，才驚覺差點落入詐騙陷阱，並將經過PO上網，引發熱議，不少人提醒，信用卡交易並無「自行取消」機制，呼籲民眾提高警覺，避免個資外流。

原PO近日於Threads發文指出，某日早上查看電子郵件時，發現一封疑似銀行寄發的信用卡刷卡異常通知，他一度緊張，立刻依照信件指示操作取消交易，並輸入電話與卡號，隨後網站又要求填寫信用卡有效期限及驗證碼，讓他起了疑心，隨即關閉網站。

廣告 廣告

原PO事後仔細查看並比對寄件者的電子郵件信箱，才發現與官方資訊有所出入，這才驚覺是詐騙，「原來是詐騙啊！大家都要小心。」

新詐騙手法引起關注，有網友留言指出，使用信用卡消費必須建立一個觀念，刷卡交易完成後，唯一具有取消權限的是店家，消費者本人無法直接取消，發卡銀行也沒有權限取消，因此這類要求自行操作取消交易的信件，幾乎可判定為詐騙。

該名網友也指出，這種手法就像網路購物多訂商品，卻被要求到ATM操作一樣，「詐騙真的很可惡，現在連文字內容、網頁介面都模仿得越來越逼真」，並提醒原PO應該要致電到信用卡客服更換卡片，以避免個資外流風險。

其他網友則說，收到這類信件，第一件事就是看電子郵件確認，「有連結的東西基本上都是假的」、「沒有取消交易的服務項目」、「一定要善用銀行App」。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

更多中時新聞網報導

藍白「未來帳戶」明排審 財部反對

陳孝萱恢單 20歲兒鼓勵談戀愛

李芷婷重壓下不放棄唱歌