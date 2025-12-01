又有新颱風？下週「熱帶擾動」可能生成 對台影響曝光

下週菲律賓東方海面會有熱帶擾動醞釀，路徑將會將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。(颱風示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今(1)天上午北部仍有零星降雨，但氣象專家吳德榮指出，明(2)日東北季風影響，迎風面水氣略增，3日起東北季風增強，北台平地最低氣溫約可降至12度；另外下週菲律賓東方海面會有熱帶擾動醞釀，路徑將會將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

吳德榮指出，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱天琴」在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，不確定性仍很大；下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台亦無威脅。

另外，今晨觀測資料顯示，今日各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。各地區氣溫為北部18至27度、中部17至29度、南部16至30度、東部16至29度

明日東北季風影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降；3日「東北季風」增強、挾冷空氣南下轉濕冷，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，桃園以北、東半部有局部短暫雨；4、5日水氣略減；週末東北季風減弱、水氣減，各地氣溫回升。雖然這波冷空氣強度仍屬未達「大陸冷氣團」等級，但北台仍明顯轉冷。

