又有日星表態！「鬼子專業戶」矢野浩二喊話：一個中國 「讓我重新認識家」
深耕中國演藝圈的日本演員矢野浩二（浩歌），今（18日）在微博發文，除了表示「中國不只是第二故鄉」，更強調「永遠支持一個中國」，繼歌手MARiA（美依禮芽）後，再度做出政治表態。
矢野浩二：中國讓我重新認識家
矢野浩二今在微博發文，先是回顧25年前一個人隻身來到中國，更感嘆一路上「從最初的陌生，到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友情、人生的意義」，大讚「中國，不只是我的第二故鄉，更是讓我重新認識『家』的地方。」
矢野浩二感性寫道，「在這裡，我有兄弟、有家人，有浩家人的愛和陪伴與支持，我永遠珍惜這一切。」更重申，「也永遠支持一個中國。」在中日關係緊張之際，做出政治表態。
赴中發展25年！老婆是重慶人
今年55歲的矢野浩二，2000年就到中國拍戲，在當地娶了重慶老婆，在中國娶妻生子的他，2022年已為自己取了中國姓名「浩歌」。
陸劇演日本鬼子！日劇演中國人
矢野浩二赴中國發展初期，常在戲劇中演出日本軍人、日本留學生，甚至是日本間諜等角色，也因為類似的角色不斷上門，一度成為「鬼子專業戶」，曾受訪吐露，「到了看見軍服就想吐的程度，那些熟悉的道具、服裝、場景，甚至自己留了三年的鬍子，無一不讓我感到厭惡。」
不過精通中日文的他，隨後獲得綜藝邀約，不僅主持綜藝節目《天天向上》，也會往返日本拍攝日劇，還拍攝去年初播出的NHK大河劇《致光之君》，在劇中發揮中文優勢，飾演來自宋朝的商人，與松下洸平有對手戲，多元發展演藝事業。
而日星相繼選邊站，與日本首相高市早苗日前表明若「台灣有事」危及到日本，且達「存亡危機事態」不排除出動自衛隊，讓中日關係陷緊張。曾參與《乘風2023》（浪姐4）的日本歌手MARiA（美依禮芽）由於週六將在北京開唱，今午已先在微博表態，強調「永遠支持一個中國」。
