又有東北季風！下週強冷空氣南下 北部、東半部有雨

今（5日）持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨。氣象專家吳德榮指出，下週末前後有強冷空氣南下。

明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動， 下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進(右圖)。 (圖/翻攝自 「洩天機教室」專欄 )

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今日「東北季風」水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北偏涼、南舒適，早晚因「輻射冷卻」仍偏冷，應注意保暖。明晨因「輻射冷卻」，西半部少部分平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意；明日白天起季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週(7)日氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下週一(8日)「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二(9日)起季風逐日減弱，下週二迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升；下週三、四(10、11日)西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。最新歐洲模式模擬顯示、大約下週末(13、14日)前後有強冷空氣南下；因科學的極限，各國模式模擬的強度不一、南下的時間亦很分歧，需持續觀察其調整，下定論還太早。

吳德榮指出，明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進(右圖)，對台無威脅。

