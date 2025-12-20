即時中心／高睿鴻報導

模仿犯出現了？台北車站及捷運中山站商圈，昨（19）晚驚傳砍人慘劇，通緝犯張文竟攜帶長刀、煙霧彈，前往熱鬧繁華的車站商圈犯案；除四處拋擲煙霧彈引發恐慌，更肆意刺殺路人及騎士，現已造成4死、11傷。豈料，社會動盪之際，竟然還有不肖分子，在網路上發表恐嚇訊息；今（20）早10點，警方獲報有人在社群平台揚言，將前往台中新光三越行凶，隨即展開IP調查、並派遣警力加強周邊戍守，嚴防模仿犯出現。

今早，該匿名帳號於社群論壇「Threads」聲稱，他是「張文的兄弟」，並接著說：「謝謝張文殺了那麼多人，我會更加努力殺死更多人，下一個地點台中新光三越，目標50人，敬請期待」，態度非常囂張。言論一出，立即引發網友炸鍋，趕緊向警方報案；據悉，台中市政府警察局第六分局獲報後，馬上派員加強新光三越的安全維護，也於轄內百貨、轉運站、捷運站派員巡守。

快新聞／又有模仿犯？網民竟揚言「去台中新光三越殺50人」 警方回應了

社群論壇「Threads」今（20）早有匿名帳號聲稱，將前往台中新光三越行兇。（圖／翻攝自社群平台Threads）

第六分局表示，針對大眾運輸系發生攻擊民眾事件，警方已全面強化大眾捷運系統及交通轉運樞紐之安全維護；而即日起，第六分局也啟動加強維安作為，提升巡邏密度與見警率，確保民眾通行安全。

第六分局接著指出，台中西屯區轄內交通節點密集，除了捷運綠線各站、客運轉運據點，並有多家大型百貨林立；因此，分局已增派警力，在上述各個交通節點及人潮密集處所，提升巡邏密度，以即時應變。

台中警方於新光三越百貨附近加強戍守。（圖／台中市政府警察局第六分局提供）

另，針對上述恐嚇訊息，第六分局也說明，獲報後第一時間，即調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP（柬埔寨）。另與百貨館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施；並且，派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

台中警方對大眾運輸系統加強戍守。（圖／台中市政府警察局第六分局提供）

第六分局強調，警方將持續採取滾動式檢討，強化各項維安作為。另也提醒民眾，如在網路散布危害公眾安全之訊息，將觸犯刑法第151條「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑」。第六分局呼籲民眾，如若發現可疑人事物，請立即撥打110報案，並保持適當距離，共同維護公共安全。

台中警方對大眾運輸系統加強戍守。（圖／台中市政府警察局第六分局提供）

台中警方對大眾運輸系統加強戍守。（圖／台中市政府警察局第六分局提供）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／又有模仿犯？網民竟揚言「去台中新光三越殺50人」 警方回應了

