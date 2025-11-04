又有武統網紅在台拍片！「灣灣小月」捷運嗆聲「給大家看青鳥」...陸委會：已收到民眾檢舉、主管機關將蒐證依法處理

又有中國武統網紅在台灣趴趴走拍片！作家孫瑋芒在臉書分享一段影片，是網紅「灣灣小月」在台灣捷運上嗆人，和對方互吵一頓後，再把影片貼上抖音討拍，加上煽動性的前言：「給大家看一下，現實生活中的青鳥。」陸委會今（4）日表示，已經收到民眾檢舉，「主管機關將持續蒐集相關事證，依法處理。」

孫瑋芒昨日在臉書發文表示，在台武統網紅「灣灣小月」趴趴走拍片，遇到反彈，還潑辣嗆人、牽拖青鳥、煽動仇視！

廣告 廣告

孫瑋芒接著貼出影片表示，根據這則10月15日抖音影片，捷運車廂中，有女乘客應是發現灣灣小月在錄影，向她質疑：「哪裡來的啊？」灣灣小月立馬跳腳：「你還搞歧視啊？」「我剛剛錄的都是我自己。」女乘客：「哪裡來的？回你的國家。」灣灣小月：「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」孫瑋芒說，這反映她在影片中多次宣揚的「台灣是中國的」。

這時，灣灣小月接著向對方咆哮：「我們倆現在下去，我們去找警察。」孫瑋芒表示，影片中，列車到站開門，月台上看板有「新埔」字樣，灣灣小月把影片貼上抖音討拍，加上煽動性的前言：「給大家看一下，現實生活中的青鳥。」

孫瑋芒指出，武統派中國網友在留言處相挺：「應該錄個人臉，兩年後解放軍上門找她！」、「統一以後 青鳥一律當日本人整」。

對此，陸委會今日表示，針對中國籍網紅「灣灣小月」在網路上的爭議言行，相關機關均有所掌握，「本會先前也收到許多民眾檢舉信件，主管機關將持續蒐集相關事證，依法處理。」

（圖片來源：孫瑋芒臉書、三立新聞）

更多放言報導

又有武統網紅在台拍片！孫瑋芒轉「灣灣小月」捷運潑辣嗆聲、煽動發抖音稱「給大家看現實中的青鳥」

黃明志捲網紅命案！被查出持毒品、尿檢呈陽性...孫瑋芒：別因抗中保台就把他封神