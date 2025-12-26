又有毒蔬菜！北市抽驗生鮮蔬果5違規 三總營養部「醫院餐」也出包

記者簡浩正／台北報導

三軍總醫院營養部抽驗到的「青蔥」，檢出二種農藥「滅芬諾」、「賽氟滅」違規。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局今（26）日公布11月生鮮蔬果抽驗結果，檢驗結果5件產品不符規定，其中包括在三軍總醫院營養部抽驗到的「青蔥」，檢出二種農藥「滅芬諾」、「賽氟滅」違規，除要求下架違規產品之外，也針對供應來源的彰化縣業者移請彰化縣衛生局調查，可處分業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，114年11月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果5件產品不符規定，不合格率10%。此次抽驗不符規定產品，違規原因為「格蘭芽」2件；「青蔥」、「甜椒」、「菠菜」各1件，各檢出1-2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

5件不合格名單中，北市內湖區「三軍總醫院營養部」抽驗到的「青蔥」檢出殺蟲劑滅芬諾 0.35ppm（標準：0.01ppm以下）、殺菌劑賽氟滅0.06ppm（標準：不得檢出），來源廠商為彰化縣二林鎮（供應代號：N88301-121）。移請彰化縣衛生局調查。

另外，北市信義區「同學の店」則有兩樣「格蘭芽（粗）」不合格，分別檢出殺菌劑滅普寧0.07ppm（標準：0.01ppm以下）及殺蟲劑賽洛寧1.3ppm（標準：1.0ppm以下），來源廠商來自雲林縣的黎姓及黃姓業者（供應代號：P99733-M54、P99733-901）。移請雲林縣衛生局調查。

北市11月生鮮蔬果抽驗結果。（圖／北市衛生局提供）

衛生局表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。另已通知臺北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

