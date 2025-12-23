又有炸彈客？20歲男高捷巨蛋站虛報 3小時落網竟辯「控制不住」

背有多起竊盜前科的20歲李姓男子昨晚在高雄捷運謊稱現場有炸彈客，隨後逃逸，並在3小時內在台南落網。讀者提供



北捷無差別攻擊案引發全國關注，高雄捷運紅線昨（12/22）晚驚傳疑有炸彈客出沒，所幸虛驚一場；20歲李姓男子按下警鈴謊報有炸彈客，並從容搭上列扯車往左營站再按警鈴，警方3小時內於台南一家漫畫店逮捕到案，李男供稱「控制不住」才惡作劇，全案依《刑法》移送偵辦，檢方聲請羈押中。

27歲張文涉嫌北捷台北火車站、中山站商圈，無差別殺害3人後墜樓身亡，造成全國恐慌；高雄昨晚驚傳炸彈客出沒，20歲李姓男子在捷運巨蛋站按下緊急警鈴後，聲稱現場有炸彈客，隨後從容搭上列車前往捷運左營站後，又再次按下警鈴，隨後轉搭火車逃往台南。

廣告 廣告

警方獲報後不敢大意，並由高市刑大、左營警分局及捷運警察隊成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，另協請台南警二分局與鐵路警察局高雄分局支援，3小時內在台南市某漫畫店將李嫌查獲到案，據了解，李男背有多起竊盜前科，至於為何惡作劇？李竟聲稱「控制不住」。

警方表示，全案依《刑法》151條恐嚇公眾危安及第305條恐嚇危害安全移送橋頭地方檢察署偵辦。此外，李嫌也違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款，將面臨1萬至100萬罰鍰。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

啃老釀火警...小港男子金援被斷 疑縱火自家住宅送醫插管

隆大投55.67億！苓雅清潔隊都更案簽約 打造輕軌TOD新地標

朝野對立升溫！彈劾賴清德連署破600萬 林岱樺：人民想安居樂業