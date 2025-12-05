又有熱帶低壓生成！專家提醒慎防下波強冷空氣 挑戰今年首大陸冷氣團

熱帶低壓將在週末期間穿越菲律賓中部群島，進入南海後繼續往西或西南西移動。（翻攝自臉書@台灣颱風論壇｜天氣特急）

又有熱帶性低氣壓生成！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD32將在週末期間穿越菲律賓中部群島，進入南海後繼續往西或西南西移動，不過成颱機率仍低。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（5日）下午指出，熱帶擾動93W已增強為熱帶低壓，即將在週末期間穿越菲律賓中部群島，進入南海後繼續往西或西南西移動，成為颱風的機率仍然偏低。

中央氣象署說明，熱帶性低氣壓TD32於14時中心位置在北緯13.5度、東經127.1度，以每小時9公里速度，向西南進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

中央氣象署指出，熱帶性低氣壓TD32於14時中心位置在北緯13.5度、東經127.1度。（翻攝自中央氣象署官網）

台灣大學大氣科學博士林得恩上午於粉專「林老師氣象站」提及，下週一（8日）起，東北季風再增強，冷空氣再南下，環境水氣再減增加，桃園以北與基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感。

林得恩進一步表示，此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長，但要注意的是，下一波的強冷空氣南下，預測在12月13日、14日前後，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。

