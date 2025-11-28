又有熱帶低壓 最快明上午生成「洛鞍」颱風

時序即將進入12月，不過太平洋上仍有颱風發展，目前位於南海的天琴颱風，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣沒有直接影響。氣象粉專表示，南海南部有一熱帶低壓，日本氣象廳有機會在明天上午將它升格為今年第28號颱風「洛鞍」，接下來可以觀察準颱風與天琴之間的互動。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天上午發文表示，原本位於麻六甲海峽的熱帶風暴「Senyar」，已經跨越馬來西亞進入南海南部，強度減弱為熱帶低壓。

粉專表示，日本氣象廳認為有機會成為第28號颱風，名稱若是沿用舊名「Senyar」，中文譯名應該會是賽妮亞，或是原先預定的「洛鞍」，等升格後才會知道了。

粉專說明，Senyar即便生成颱風，發展時間也相當短暫，預估在往東北移動過程中會逐漸減弱，而北方不遠處就是天琴颱風，未來的互動可以好好觀察。

至於近日天氣，中央氣象署表示，今天受東北季風影響，北台灣仍偏涼；明、後天（29、30日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚較涼，僅基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區有零星降雨機率。

氣象署表示，下周一（12月1日）東北季風增強，下周二至周四（2至4日）北部及東半部轉濕涼。

