又有熱帶性低氣壓生成！最新路徑、對台影響曝光

根據中央氣象署，今（5日）08時太平洋地區有1個熱帶性低氣壓生成。（圖／氣象署）





根據中央氣象署，今（5日）08時太平洋地區有1個熱帶性低氣壓生成，有可能增強為今年第28號颱風「洛鞍」（Nokaen），而下週一（8日）、週二（9日）東北季風增強，北台灣天氣稍轉涼。

熱帶性低氣壓TD32號，預計增強為今年第28號颱風「洛鞍」（Nokaen），5日8時的中心位置在北緯13.6度，東經127.6度，即在馬尼拉東方720公里之海面上，以每小時8轉11公里速度，向西南轉西南西進行，預測6日8時的中心位置在北緯12.7度，東經125.8度，即在馬尼拉東南東方560公里之海面上，其未來路徑，預測生成後將進入南海，對台灣將不會造成直接影響。

氣象署表示，今日受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，下午起東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，明（6日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週一（8日）東北季風增強，週二（9日）東北季風影響，此波冷空氣較弱，北台灣天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，且降雨機率高，而其他地區天氣影響不大，仍為多雲到晴。

