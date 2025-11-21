又有熱帶擾動生成！專家：11月「還有颱風」很正常

林得恩表示儘管今年到11月還有颱風生成，也不帶表天氣特別異常。 圖：翻攝自林得恩臉書

[Newtalk新聞] 根據最新天氣預報，25號到26號間，菲律賓東部海域將有熱帶擾動生成。對此，氣象專家林得恩說明，其實從長期氣候統計來看，11月還有颱風的機會比夏季低，但仍是非常正常的現象。儘管今年到11月還有颱風生成，也不帶表今年的天氣特別異常。

今年11月初鳳凰颱風生成，並在11月11日挾帶大豪雨靠近台灣，配合東北季風吹拂，產生共伴效應，使大台北地區、基隆北海岸和宜蘭、花蓮等東北季風迎風面地區降下大豪雨。如今已接近11月底，歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式的最新模擬結果卻顯示，菲律賓東部海域在25號和26號間，還有熱帶擾動生成，預計將往菲律賓中部陸地接近或通過，對台影響不大。

林得恩指出，從長期氣候統計來看，其實11月還有颱風算是正常的。他說，雖然11月生成颱風的機率比夏季低，但往年11月和12月時，西北太平洋和南海海域都曾多次在冬季生成颱風。

而冬季太平洋海水溫度足夠溫暖、秋季季風轉換期間會有大尺度環流等多種因素有關。林得恩表示，由於氣候變遷和全球暖化的緣故，正在讓颱風出現的季節變得更常，也讓颱風變強，但不能因為11月和12月還有颱風，就輕易判定今年天氣特別異常。

