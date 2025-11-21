又有熱帶擾動！新一波東北季風下週襲 多地轉雨再降溫

生活中心／彭淇昀報導

明（22）日仍持續受到東北季風影響，各地早晚偏涼，不過週末會減弱。氣象粉專「天氣風險」表示，週末氣溫會逐漸回升，不過下週一將再度伴隨新一波東北季風南下，整日氣溫偏涼較冷；此外，預報顯示，南方洋面下週起有熱帶擾動發展趨勢，並可能於下週中後期西行通過菲律賓陸地後進入南海並進一步發展。

下週一又有新一波東北季風南下，溫度下滑，且新竹以北、東部再轉為陰雨、涼冷。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險指出，週末（22、23日）東北季風減弱，台灣附近的風場將由東北風轉為偏東風，預測各地氣溫將逐日回升，尤其以週日最為顯著，白天北台灣也將有暖意；而清晨夜晚低溫約19-22度，早晚仍有涼意。各地普遍為晴時多雲天氣，迎風面東半部雲層偶有空檔、但仍有局部短暫雨。

至於下週天氣，下週一（24日）將再度伴隨新一波東北季風南下後，整週普遍又回到東北季風持續影響的環境，新竹以北、東部再轉為陰雨、涼冷，預測回到較典型的天氣分布，迎風面北部東部為陰有地形降雨天氣，整日氣溫偏涼較冷，而背風側中南部晴時多雲天氣，白天氣溫回暖，早晚偏涼，日夜溫差大；下週二（25日）隨著北方中層乾空氣逐漸移入後，北部東半部降雨將可大幅減緩，相對更為零星。

天氣風險提醒，預報顯示南方洋面下週起有熱帶擾動發展趨勢，並可能於下週中後期西行通過菲律賓陸地後進入南海並進一步發展；目前研判距離台灣遠、對本島天氣威脅低，且環境水氣北上至台灣的幅度可能也較有限。

