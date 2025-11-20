又有熱帶系統恐成颱 賈新興曝影響：3地注意降雨

今白天冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，周末將迎好天氣，不過下周一（24日）起，又有東北季風南下，將為台灣帶來水氣。氣象專家賈新興指出下周三、四（26、27日）受到南海至菲律賓附近熱帶系統發展影響，東南方水氣會增多，台東、高雄、屏東要留意降雨，而該熱帶系統有成颱的可能。

氣象專家賈新興在個人YouTube頻道指出，未來10天都屬於受東北季風影響的天氣型態，下周三、四，（26、27日）受熱帶系統發展影響，東南方水氣增多，台東、高雄、屏東要留意降雨。

賈新興指出，周日到下周一（23、24日），菲律賓東方海面會有熱帶性低氣壓發展，未來將朝菲律賓呂宋島方向前進，下周三、四進入南海時可能成颱。

賈新興表示，下周一（24日）晚起受東北季風影響，下周二（25日）桃園以北及宜花有局部短暫雨，下周三各地為晴時多雲的天氣，晚起高屏轉為有短暫雨的天氣，下周四受另一波東北季風影響，苗栗以北、宜花東及高屏有局部短暫雨，下周六（29日）各地晴時多雲。

