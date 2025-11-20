又有熱帶系統「恐成颱風」！專家曝最快生成時間：3地迎雨彈

生活中心／朱祖儀報導

今（20）日清晨依舊冷颼颼，不過東北季風將減弱，氣溫逐漸回升。氣象專家賈新興表示，明日至下週一天氣都算穩定，台北高溫有望回到26度，僅迎風面要留意短暫陣雨。但下週二（25日）及週四（27日）將接連有2波東北季風南下，水氣可能又會增多，溫度也會再變低。另外，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能在26、27日成颱。

賈新興表示，今天平地最低溫一樣在馬祖11.8度，台灣本島新竹、苗栗以北空曠地區則在11至13度左右，溫度都比昨天還要低，主要受到輻射冷卻影響。

賈新興指出，今天開始水氣會逐漸減少，明日至下週一（24日）的天氣都非常相似，溫度將逐步回升，週日有台北高溫有機會回到26至27度，但迎風面基隆北海岸、大台北地區、宜蘭仍有可能出現短暫陣雨。

賈新興透露，下波東北季風可能在24日晚間至25日清晨南下，隨後27日又有一波東北季風影響，北台灣水氣增多，新竹以北及宜蘭會有局部短陣雨，但兩波東北季風強度都需要再觀察。

賈新興表示，下週有2波東北季風影響台灣。（圖／賈新興臉書）

另外，賈新興表示，除了東北季風之外，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，將往呂宋島前進，應該會在26至27日於南海附近成颱。雖然颱風位置偏南，但外圍環流水氣仍會影響台灣東南邊，25至26日台東、高雄及屏東水氣增多，要留意降雨情形。

