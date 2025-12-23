即時中心／潘柏廷報導

桃園27歲男子張文19日在北捷犯下隨機砍人後墜樓身亡，事後網路出現不少恐嚇訊息，調查局台北市調查處昨（22）日凌晨發現有人在網路平台張貼「隨機殺人預告」等言論，認為涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪嫌，立刻分案追出PO文者是一名林姓男子，報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」偵辦，隨後將林男拘提到案，稍早解送地檢署複訊中。

調查局今日表示，台灣社會近日發生重大無差別攻擊事件，其後衍生多件模仿恐嚇、危害公共安全訊息於網路上散布，調查局迅速應變成立1219反恐專案。

其中，台北市調查處昨日凌晨就發現有人於網路平台張貼「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論。

對此，台北市調查處認定，已涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪嫌，經溯源查悉是林姓嫌犯所為，隨即報請士林地方檢察署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀及愛股檢察官薛人允指揮偵辦，並會同士林分局偵查隊執行搜索、拘提嫌犯到案，今日詢畢解送檢方複訊中。

最後，調查局呼籲民眾切勿恣意散布、轉傳涉及恐嚇、暴力危安等易造成公眾恐懼擴散之訊息，共同讓社會儘快從重大事件中平復，回復安定秩序。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／又有狂漢嗆隨機殺人！調查局出手了 嫌犯被逮下場曝

