又有盜賊？台鐵「電纜線遭剪斷」釀號誌異常 通報鐵警、國土安全辦公室

記者李育道／台北報導

台鐵北迴線今（14）日發生電纜事故，導致漢本至武塔間東、西正線號誌一度異常，影響列車運行。（圖／資料照）

台鐵北迴線今（14）日發生電纜事故，導致漢本至武塔間東、西正線號誌一度異常，影響列車運行。台鐵公司表示，經號誌單位緊急查修後已全數恢復，並已通報鐵路警察展開後續調查。

稍早網路上傳出台鐵電纜線遭竊消息，凌晨1時01分漢本至武塔間東正線出現北中途斷燈亮警示，疑似電纜線遭人竊取所致，不料清晨5時55分又傳出漢本至武塔間西正線第4閉塞號誌無顯示疑似電纜線又遭竊，引起熱論。

對此，台鐵出面說明，今日凌晨01點01分漢本=武塔間發生號誌異常，號誌單位收到異常訊息後立即至現場查修，發現號誌用電纜線遭有心人士剪斷，但「尚未遭竊」。台鐵不敢大意，立刻通報鐵路警察、勤務指揮中心及國土安全辦公室，並於06點25修復完畢，恢復正常。台鐵表示已成立專案小組積極偵辦中。

事實上，今年1月27日正值小年夜民眾趕著返鄉之際，台鐵的苗栗縣銅鑼路段竟發生號誌異常事故，導致南北部分列車大誤點，也因危害列車安全，台鐵還通知隸屬於行政院的國土安全辦公室，鐵路警察局追查發現是因台鐵電纜線被盜剪而且還盜剪2次，合計90公尺，嚴重影響列車安全與班次時間。後續警方圍捕4名盜剪惡徒，查扣已經剝皮的電纜裸銅205.4公斤與毒品一批，2人聲押獲准，另2人各以4萬與3萬元交保，全案依加重竊盜罪與公共危險罪偵辦。

