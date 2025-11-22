又有石虎被路殺！叼小老鼠過馬路被撞死
國道3號和美交流道附近的路段上，日前又有一隻石虎慘遭路殺，由於發生在車來攘往、車速極快地交流道旁邊，導致遺體被輾壓得血肉模糊。根據目擊者的描述，遺體旁還發現了一隻小老鼠，保育人士推測，這隻石虎可能在穿越馬路時正叼著老鼠，不幸被撞上。
彰化縣政府表示，18日接獲通報後迅速派員處理，並將石虎的遺體送至相關機構進行檢驗，以釐清其年齡與健康狀況。石虎保育協會對此表示關注，並憂心未來交通量的增加，可能對當地石虎族群構成更大威脅。
根據統計，去年全國通報的路殺石虎數量達7隻，其中2隻發生在台74甲線東外環道。顯示石虎在台灣特定路段的生存環境已經變得愈加艱難。尤其在八卦山脈一帶，石虎路殺事件的數字逐年上升，從2022年的4起、前年的3起，到去年攀升至7起，且大多集中於八卦山東外環道及國道3號和美交流道附近。
今年2月，東外環道上再度發生一起石虎路殺事件，當時的情景令人心痛，石虎雙眼爆開、吐舌，慘死於車輪之下。
為減少石虎路殺的風險，公路局彰化工務段已經在東外環道設置了告示牌，明確標示該路段為石虎保護區，並呼籲用路人減速慢行。此外，該單位還計劃在沿線架設動物防護網，阻止石虎穿越道路，降低路殺風險。然而，隨著交通量的增加，尤其是即將開通的龍井-和美大橋，都讓保育人士對未來的情況愈發憂心。
石虎保育協會指出，國道3號和美交流道附近的車流量大，車速快，對石虎族群構成極大威脅，呼籲政府在建設發展的同時，必須兼顧生態保護，避免石虎面臨更大的生存危機。
和美交流道堤防便道石虎路殺 籲民眾開車減速
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃，由於有橋梁工程進行中，呼籲民眾開車慢行，保護石虎。中央社 ・ 11 小時前
和美交流道堤防便道 發現石虎遭路殺 (圖)
有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃。中央社 ・ 11 小時前
石虎又少一隻！ 疑叼老鼠過馬路遭輾斃
石虎又少一隻！國道3號和美交流道附近1隻石虎慘遭過往車輛輾斃，因位於交流道旁，車輛來往多且車速快，石虎身軀遭嚴重輾壓，遺體殘破不堪，且其遺體附近還有1隻小老鼠，猜測可能是當時叼著老鼠過馬路時慘遭車輛輾斃，彰化縣府接獲消息也派人前往處理，將石虎遺體送往相關機構，以釐清其年齡狀態。自由時報 ・ 14 小時前
大苑子董座上門道歉 農場聲明：今年不賣石虎柳丁給他們
手搖飲品牌大苑子近日以「石虎柳丁」作為宣傳，遭農友控一顆都沒買後引起爭議，大苑子昨日發布道歉聲明，董事長邱瑞堂也親自前往南投向農友道歉；長壽天然農場則說，雙方已取得共識，將誤會解開就好，但針對有人說他們被花錢買通，他則嚴正反駁「今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們（大苑子）」。中時新聞網 ・ 13 小時前
