又有石虎被路殺！叼小老鼠過馬路被撞死

彰化和美交流道附近又有石虎遭路殺。示意圖。資料照



國道3號和美交流道附近的路段上，日前又有一隻石虎慘遭路殺，由於發生在車來攘往、車速極快地交流道旁邊，導致遺體被輾壓得血肉模糊。根據目擊者的描述，遺體旁還發現了一隻小老鼠，保育人士推測，這隻石虎可能在穿越馬路時正叼著老鼠，不幸被撞上。

彰化縣政府表示，18日接獲通報後迅速派員處理，並將石虎的遺體送至相關機構進行檢驗，以釐清其年齡與健康狀況。石虎保育協會對此表示關注，並憂心未來交通量的增加，可能對當地石虎族群構成更大威脅。

根據統計，去年全國通報的路殺石虎數量達7隻，其中2隻發生在台74甲線東外環道。顯示石虎在台灣特定路段的生存環境已經變得愈加艱難。尤其在八卦山脈一帶，石虎路殺事件的數字逐年上升，從2022年的4起、前年的3起，到去年攀升至7起，且大多集中於八卦山東外環道及國道3號和美交流道附近。

今年2月，東外環道上再度發生一起石虎路殺事件，當時的情景令人心痛，石虎雙眼爆開、吐舌，慘死於車輪之下。

為減少石虎路殺的風險，公路局彰化工務段已經在東外環道設置了告示牌，明確標示該路段為石虎保護區，並呼籲用路人減速慢行。此外，該單位還計劃在沿線架設動物防護網，阻止石虎穿越道路，降低路殺風險。然而，隨著交通量的增加，尤其是即將開通的龍井-和美大橋，都讓保育人士對未來的情況愈發憂心。

石虎保育協會指出，國道3號和美交流道附近的車流量大，車速快，對石虎族群構成極大威脅，呼籲政府在建設發展的同時，必須兼顧生態保護，避免石虎面臨更大的生存危機。

