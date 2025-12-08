又有磁暴！ 氣象署示警將持續影響39小時

臺北天文氣象站於今（12／8）日下午發布一則中度地球磁場擾動警示訊息。（示意圖／unsplash）





臺北天文氣象站與中央氣象署於今（8日）下午發布一則中度地球磁場擾動警示訊息。訊息顯示，（Kp=7，G3）於臺灣時間12月9日清晨5時起地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約39小時。

氣象署於今日下午14時30分發布地磁擾動事件－中度磁暴警示訊息（Kp=7，G3）。（圖／翻攝自中央氣象署）

中央氣象署說明，受到太陽表面活躍區(AR4299)於12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，預期於12月9日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

預估影響

電力系統

部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

太空飛行器操控

人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

其他

衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

